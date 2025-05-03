Раскрыто, за выращивание каких растений и грибов россияне могут сесть в тюрьму

На участке частного дома или дачи вместе с грибами могут расти запрещенные растения. За некоторые из них предстоит заплатить штраф или даже столкнуться с уголовным преследованием, рассказал Lenta директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Россиянина накажут в случае, если на участке будут обнаружены банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, маки, содержащие наркотические вещества, шалфей предсказателей, роза гавайская и мимоза хостилис.

Серьезные проблемы могут возникнуть, если на участке выращивают запрещенные растения в крупном или особо крупном размерах. Касательно грибов — нельзя выращивать те, в которых есть псилоцин или псилоцибин. Такое наркотическое вещество есть в около 200 видах грибов.

По словам Позднякова, выращиванием в крупном размере будет считаться культивирование от 20 плодовых тел. В особо крупном размере — от 200 плодовых тел.