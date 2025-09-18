Раскрыто, в каких случаях могут ограничить ношение хиджаба в российских школах
Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в разговоре с RT рассказал, что в стране на уровне федеральной власти не принимались законодательные акты, которые запрещали или ограничивали бы ношение хиджаба в школах. В России есть общеобразовательные учреждения, где учатся дети разных вероисповеданий.
При этом у образовательных учреждений есть некоторые правила. Они регулируют, что дети должны носить одежду в деловом стиле и светского характера.
Последняя формулировка обозначает, что использование хиджаба не предусмотрено. Также с сентября в РФ начал работать новый госстандарт, он определил единые подходы к внешнему виду школьной форме.
Госстандарт распространяется на все общеобразовательные учреждения, где установлено ношение формы.
В соответствии с ГОСТом, на ней должны отсутствовать религиозная, неофициальная и политическая символика. Также требования к форме могут устанавливать разные регионы.