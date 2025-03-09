Раскрыто, какое количество россиян ест растительные продукты

Около 60% жителей России периодически приобретают растительные продукты. Их едят, чтобы сделать рацион питания более разнообразным, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

Еще люди едят растительные продукты, чтобы поддерживать в хорошем состоянии собственную физическую форму. Также в Роскачестве составили примерный список вегетарианской еды, популярной у жителей РФ.

На первом месте оказались продукты на растительной основе вместо молока. На втором растительные напитки, на третьем полуфабрикаты из растительного мяса, на четвертом само растительное мясо.

Ранее в материале РИАМО рассказывалось, что такое вегетарианство, какие его виды есть, и чем они отличаются друг от друга.