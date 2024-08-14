Раскрыт секрет вечной молодости Пугачевой за 100 рублей

Певица Алла Пугачева продолжает удивлять поклонников своим внешним видом. Источники из окружения артистки утверждают, что она пользуется специальными пластырями от морщин, сообщает kp.ru .

Пугачева появилась в качестве гостьи на юрмальском фестивале Лаймы Вайкуле. Отмечается, что концерт был организован в поддержку ВСУ.

Поклонники и блогеры были поражены внешним видом Пугачевой. На лице 75-летней артистки едва ли можно было разглядеть хотя бы одну морщинку. Репортеры заподозрили, что здесь не обошлось без вмешательства пластического хирурга.

Однако еще более 15 лет певица рассказывала журналистам, что медики запретили ей любую пластику из-за проблем с сердцем. Звезде противопоказан общий наркоз, поэтому она пользуется другими методами для омоложения.

Друзья певицы отметили, что Пугачева пользуется лайфхаками покойной актрисы Элины Быстрицкой. На ночь звезда театра и кино фиксировала кожу лица эластичными бинтами. И певица якобы тоже делает это.

По другим слухам, Пугачева тейпирует морщины. Она пользуется прозрачными пластырями, соединенными между собой специальными шнурками. Они подтягивают кожу к вискам. С помощью них певица добивается эффекта «лисьих глаз», а также убирает возрастные брыли и провисания кожи. На маркетплейсах цена на эти пластыри начинается от 100 рублей.

Кроме того источник из окружения певицы утверждает, что Пугачева, снимая видео или фото, иногда клеит прозрачные пластыри под глаза. С их помощью она добивается эффекта ретуши, скрывая морщины. А некоторые косметологи уверены, что певица пользуется уколами красоты.