Раскрыт секрет, почему молодые россияне все чаще выбирают милф для отношений

Любителей милф в России стало на 40% больше за три года

Так называемых милфхантеров или «охотников за красивыми женщинами в возрасте «40+»» в России стало больше на 40% за последние два-три года. Интересы у молодых людей поменялись, а косметология, пластика и правильный уход за собой делают таких девушек привлекательными, сообщает Mash .

Согласно социальным опросам, примерно 40% молодым мужчинам нравятся милфы. Каждый третий житель РФ в возрасте от 20 до 30 лет готов начать отношения с женщиной повзрослее. Молодым людям нравятся их опыт, уверенность, зрелость в ментальном плане, а также химия в отношениях.

В 2023 и 2024 годах категория Milf заняла топ поисковых запросов. Интерес к ней увеличился на 70%. Также свою роль сыграла и косметология. Примерно 20% милф занимаются интимным омоложением. Оно позволяет ощущать уверенность.

Шоумен Прохор Шаляпин отметил, что милфы в 2025 году весьма ухоженные, интересные и яркие. Он относится к ним положительно. Исследователи выяснили, что молодые люди смотрят не только на внешность женщины, но и на сопутствующие атрибуты — опыт, а также умение строить отношения.

