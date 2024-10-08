Раскрученный бренд: эксперт развеял мифы о легендарном новогоднем деликатесе

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что на самом деле красная икра, легендарная и так популярная в РФ, в остальном мире никому не нужна. По его словам, эту пищу рассматривают просто как рыбьи внутренности.

«Этот бренд был раскручен в голодные времена Советского Союза, когда икру сделали деликатесом. Нам надо от этих стереотипов потихонечку избавляться. Какой же это деликатес? Это просто соленые внутренности рыбы», — сказал Савельев в эфире радио Sputnik.

Таким образом эксперт прокомментировал планы Минсельхоза по ограничению экспорта красной икры. Это связано со стремительным ростом цен на продукт и неудачной путиной (путина — время, в течение которого производится лов рыбы) в этом году.

По словам Савельева, путина циклична: в четные годы она удачна, в нечетные — нет.

В 2023 году в РФ добыли 609 тыс. тонн лососевых и получили 24 тыс. тонн красной икры. В этом году икры удалось добыть почти в 3 раза меньше — 8,5 тыс. тонн, указал эксперт.