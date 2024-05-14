Расчеты ТОС «Солнцепек» сжигают позиции ВСУ в зоне СВО
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Пресс-служба министерства обороны РФ опубликовала видеозапись ударов российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» по позициям украинских сил в зоне проведения специальной военной операции.
На кадрах видно, как расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Юг» в темное время суток наносят удары по позициям противника. Затем снаряды достигают цели и происходит несколько взрывов.
ТОС-1А «Солнцепек» — отечественная система вооружения, которая предназначена для поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом. Также система способна уничтожать живую силу противника в укрепрайонах и бункерах.
Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины.