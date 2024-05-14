Расчеты ТОС «Солнцепек» сжигают позиции ВСУ в зоне СВО

На кадрах видно, как расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Юг» в темное время суток наносят удары по позициям противника. Затем снаряды достигают цели и происходит несколько взрывов.

ТОС-1А «Солнцепек» — отечественная система вооружения, которая предназначена для поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом. Также система способна уничтожать живую силу противника в укрепрайонах и бункерах.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины.