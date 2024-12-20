Ранние пташки: кто уже сейчас начал запасаться продуктами к Новому году

Декабрь — время, когда начинают закупать продукты к новогоднему столу. Кто-то делает это в последний момент, а кто-то предпочитает заказать заранее, чтобы все успеть и ничего не забыть. Представители сервиса «Пятёрочка Доставка» изучили, как вырос спрос на продукты к празднику и где живут самые ранние пташки, которые покупают все необходимое уже сейчас, передает пресс-служба компании.

Выяснилось, что в первую неделю декабря интерес к рыбной икре увеличился почти на 50%. Самой востребованной стала лососевая: прирост ее заказов составил +60%, в то время как икры других видов рыб — только +25%. Выяснилось, что сильнее всего запасаются икрой уже сейчас нижегородцы: здесь спрос вырос почти в 3,5 раза. Чуть меньшие любители икры живут в Ростове-на-Дону, которые заказали в 3 раза больше рыбного деликатеса, а также в Екатеринбурге (в 2,5 раза).

Логично, что еще один продукт, которым россияне уже сейчас начинают заполнять полки холодильников к Новому году, — это майонез. В начале декабря его заказывали почти на 10% больше, чем в конце ноября. Главными фанатами майонеза стали жители Уфы, где спрос на него вырос почти на 20%, а также хабаровчане (18%), самарцы и челябинцы (по 17%).

Многие уже начали думать о подарках детям: к предстоящим детским утренникам и праздникам удобно заказывать наборы сразу большим количеством с доставкой. В целом спрос на сладкие новогодние наборы вырос на 56% в первую неделю зимы. Жители Мурманска оказались самыми запасливыми: с приходом декабря они уже заказали в 6 раз больше подарочных наборов, чем в конце ноября. Незначительно отстают от них жители Владивостока (в 4,5 раза больше) и Перми (в 3 раза больше). А вот москвичи и петербуржцы пока не торопятся с подарками: в столицах рост спроса составил всего 48% и 7,5% соответственно.

Вырос интерес и к наборам конфет (+22%), которые в предновогодние дни являются популярным подарком для взрослых: коллег, знакомых, преподавателей, родственников. Больше всего шоколадных презентов получат от своих знакомых хабаровчане: здесь спрос вырос почти вдвое (+92%). Запаслись конфетами и екатеринбуржцы (+77%), а также омичи (+32%) и москвичи (+30%).

В подарок к конфетам россияне, вероятно, положат коллекционный чай или кофе: количество заказов с ними в первые дни декабря выросло на 8% и 7% соответственно.

А вот главным символом новогоднего стола — зеленым горошком — большинство наших соотечественников закупаться совсем не спешат. Спрос на него в первую неделю декабря остался на том же уровне.

«Очевидно, россияне уже сейчас запасаются приятными презентами знакомым: впереди недели праздничных мероприятий, корпоративов и предновогодних встреч с друзьями. Конфет или новогодних подарков обычно нужно сразу много, поэтому удобно заказывать их с доставкой на дом, чтобы в круговороте декабрьских дел не тратить на это время. А основную продуктовую корзину к новогоднему столу, судя по всему, россияне будут закупать ближе к празднику», — комментируют аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка».