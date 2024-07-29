Раненые в ходе СВО бойцы посетили Сергиево-Посадскую Лавру

На выходных 40 бойцов, которые получили ранения в зоне СВО и сейчас проходят реабилитацию в Нижегородской области, приехали с экскурсией в Сергиев Посад. Гостей встретил глава округа Дмитрий Акулов вместе с наместником Троице-Сергиевой Лавры епископом Кириллом и депутатами окружного совета. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Приезд инициировал житель Сергиева Посада, который сам проходит лечение в госпитале. Многие из бойцов впервые в Лавре, но все слышали и знают о том, какую роль сыграл монастырь и его основатель преподобный Сергий Радонежский в деле объединения русских земель. И современные воины — продолжатели завета великого святого.

Наместник лично провел экскурсию в Троицком соборе и Никоновском приделе, проводил к раке с мощами, благословил на ратный подвиг. Потом показали им Гремячий ключ, накормили обедом.

Ребята говорят, что в зоне боевого соприкосновения неверующих людей не бывает. Поэтому им важно было почерпнуть духовные силы в святых местах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.