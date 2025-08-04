РАН: на Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,8

На Камчатке зафиксирован афтершок магнитудой 5,8 в 149 км от краевой столицы, сообщает РИА Новости .

«Глубина (КМ): 60.0. Магнитуда: 5.8», — говорится в сообщении.

30 июля 11:24 по местному времени (в 02:24 по Москве) Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сразу же была объявлена угроза цунами.

Вскоре землетрясение достигло магнитуды 8,8 и стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе.