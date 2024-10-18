Раменский воспитатель стал лауреатом конкурса «Воспитатель года Подмосковья-2024»

В дошкольном отделении Раменской школы № 5 находится настоящая Третьяковская галерея, но только в ее миниатюрном варианте. С помощью представленных здесь картин дети смогут познакомиться с прекрасными произведениями искусства, которые касаются живописи и не только.

Руководителем проекта была назначена Ольга Сергеевна Мигунова. В галерее детям рассказывается о какой-либо картине.

«Мы интегрируем живопись русских художников в образовательный процесс в детском саду. В различных занятиях, на занятиях развития речи, окружающий мир мы обращаемся к картинам великих художников. Мы с детьми не просто рассматриваем картины, а мы входим в них, дети чувствуют себя участниками того, что они видят на картине» — рассказала Ольга Мигунова, воспитатель Раменской школы № 5.

Валентина Прикоп, являясь старшим методистом, предложила Ольге принять участие в региональном конкурсе «Воспитатель года Подмосковья-2024». На конкурсной основе было выполнено несколько заданий. В число этих мероприятий входит проведение мастер-класса для коллег и открытого занятия с детьми из другого детского сада. Ольга Сергеевна применяла эту методику при работе над картинами.

На занятиях Ольги Мигуновой дети не просто рассматривают картину, они делают это под подходящую музыку, чтобы захватить настроение момента. Далее дети вместе с воспитателем возвращаются в группу, и начинается самое интересное — превращение в волшебников. На стол кладется карточка с изображением глаза — это символ волшебника, который все видит. Карточка с изображением уха — символ всеслышащего волшебника и нос — волшебник, который все чувствует. С использованием методики кейса дети начинают обсуждать увиденное на картине.

Ольга Мигунова получила звание лауреата конкурса и вошла в пятерку лучших воспитателей области. С ребятами из всех групп проводятся такие занятия. Для каждого возраста были подобраны определенные картины. Творения русских живописцев, которые представлены в экспозиции галереи, ребята изучают с пятилетнего возраста.

«Каждый ребенок, особенно с малолетства, воспринимает окружающий мир на эмоциональной основе, и поэтому вот именно чувственная его основа как раз способствует тому, чтобы расширить его кругозор об окружающем через произведения искусства», — считает Татьяна Кондратьева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.