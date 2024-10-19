Раменский студент стал призером национального чемпионата по сварке
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Студент Раменского колледжа Андрей Калинин стал серебряным призером Национального чемпионата по сварке «Кубок сварки России Weldex 2024», сообщили в пресс-службе округа.
Андрей не собирается останавливаться на достигнутом. Молодой человек уже работает по специальности.
По словам студента, он планировал поступать на повара-кондитера, но его не взяли. И тогда Андрей подал документы на специальность сварщика.
На втором курсе Андрей уже участвовал в Чемпионате «Профессионалы» и стал бронзовым призером.
В дальнейшем Андрей также планирует участвовать в других конкурсах.
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