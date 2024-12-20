Раменский студент стал бронзовым призером чемпионата «Профессионалы»

Студент Раменского колледжа Руслан Насруллаев стал бронзовым призером финала Всероссийского чемпионата «Профессионалы-2024» в компетенции «пожарная безопасность». Молодой человек обошел 15 участников из разных регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На всероссийском чемпионате «Профессионалы-2024» Руслану было необходимо выполнять как теоретические, так и практические задания по пожарной безопасности. Теория включала изучение тактики тушения огня и составление плана эвакуации из здания. В практической части были боевые развертывания пожарной техники, преодоление полосы препятствий, спасение условного пострадавшего и оказание ему первой помощи.

По словам Руслана, конкуренция на чемпионате была очень высокой, так как в нем участвовали лучшие представители регионов. Несмотря на подготовку, студенту приходилось выкладываться на полную силу.

Бронзовый призер планирует продолжать участие в чемпионатном движении и в ближайшее время трудоустроиться по специальности.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.