Раменский прокурор провел выездной прием граждан по вопросам защиты соцправ

Раменский городской прокурор Александр Санин совместно со старшим помощником городского прокурора Викторией Хайрутдиновой, заместителем начальника отдела социально-экономических, экологических прав управления конституционных прав граждан аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Татьяной Ермаковой, главным экспертом отдела по работе с территориями правового управления аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Сергеем Квасовым провели прием граждан в КДЦ «Сатурн». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе приема к городскому прокурору обратилось 11 граждан по вопросам защиты социальных прав, в том числе участников СВО, и соблюдения требований жилищного законодательства.

Всем обратившимся даны ответы на поступившие вопросы, а также разъяснен порядок обращения в органы прокуратуры в случае нарушения прав граждан.

По результатам проведенного приема принято одно обращение, ход и результаты рассмотрения которого взяты в городской прокуратуре на контроль.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.