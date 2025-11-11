Раменский парк запланировал насыщенные выходные на 15–16 ноября

Раменский городской парк приглашает жителей и гостей города на развлекательную программу, которая пройдет 15 и 16 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Парк по традиции подготовил для посетителей насыщенное расписание, сочетающее активный отдых, творческие занятия и веселые развлечения для детей и взрослых.

15 ноября, день начнется с бодрящей еженедельной пробежки «5 верст» на 5 км, которая стартует в 09:00 на велолыжероллерной трассе. После обеда, в 13:45, маленьких гостей ждут веселые старты и подвижные игры на детской велотрассе. Завершит субботнюю программу творческий мастер-класс «Мастерим своими руками» в 15:00 в творческой мастерской, где каждый сможет создать что-то уникальное.

16 ноября, также обещает быть насыщенным. С 15:05 на детской велотрассе пройдут спортивная игровая программа и детская анимационная программа, которые подарят ребятам массу положительных эмоций. В 16:20 в творческой мастерской вновь распахнет двери мастер-класс «Мастерим своими руками». А вечером, в 17:00, на площадке «Лира» всех желающих приглашают окунуться в атмосферу прошлого на ретротанцах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.