Раменский парк проведет серию мероприятий для всей семьи

Раменский парк распахнет свои двери для всех, кто мечтает провести выходные активно, познавательно и весело. 22 и 23 ноября обещают стать особенными днями, наполненными захватывающими мероприятиями для гостей всех возрастов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Субботний калейдоскоп событий, 22 ноября: день начнется с бодрящей еженедельной дружеской пробежки «5 верст». В 9:00 на велолыжероллерной трассе все желающие смогут преодолеть дистанцию в 5 км, зарядившись энергией на весь день. Это отличная возможность поддержать спортивный дух и встретить единомышленников. С 14:45 на детской велотрассе пройдут «Веселые старты» — динамичные соревнования, где каждый ребенок сможет проявить ловкость и смекалку. А сразу после, с 15:20, на той же площадке развернутся подвижные игры, которые подарят малышам море позитивных эмоций и помогут им выплеснуть накопившуюся энергию. Во второй половине дня, в 16:00, двери творческого мастер-класса «Мастерим своими руками» откроются для юных талантов. Здесь ребята смогут создать уникальные поделки, развить мелкую моторику и принести домой результат своего труда. Вечер субботы обещает быть особенно атмосферным. С 17:00 на площадке «Лира» начнутся ретротанцы.

Воскресенье тоже не даст заскучать! С 15:05 на детской велотрассе стартует спортивная игровая программа, которая увлечет детей активными заданиями и эстафетами. А в 15:40 на той же локации начнется детская анимационная программа. Любимые герои и сказочные персонажи оживут, чтобы подарить малышам незабываемые впечатления и волшебные моменты. Ближе к вечеру, в 16:20, состоится еще один творческий мастер-класс «Мастерим своими руками» в уютной творческой мастерской. Это будет новая возможность для детей проявить фантазию и создать что-то особенное под руководством опытных наставников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.