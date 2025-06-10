Раменский парк готовит праздничную программу ко Дню России

Так, в 12:00 на площадке «Лира» начнется концертная программа «Я люблю тебя, Россия». Продлится концерт до 14:00. Кроме того, также в 12:00 на площадке у аттракциона «Полёт» начнет работу интерактивная зона по сборке и разборке автомата. Мероприятие проведут члены Ассоциации ветеранов СВО по Раменскому муниципальному округу. Интерактив продлится до 17:00.

На Восточной трибуне с 12:00 до 17:00 развернется ярмарка мастеров «Сделано в России». На детской велотрассе с 12:00 до 17:00 можно будет посетить фотовыставку «Достояние России», а с 14:00 до 14:40 поучаствовать в интерактивной викторине для детей «Что мы знаем о России?».

После этого, в 14:45, в творческой мастерской сотрудники Кратовской библиотеки проведут мастер-класс по бумажной аппликации «Матрешка в стиле «триколор». Затем здесь же в 16:00 начнется мастер-класс по гжельской росписи от Раменского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.