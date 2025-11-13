Раменский округ приступает к масштабному улучшению территории городского парка

сегодня в 14:11

В рамках нового муниципального контракта запланировано комплексное благоустройство левого берега Борисоглебского озера, а также лесопарков «Восьмидорожье» и «Зверинец». Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Эти преобразования, охватывающие территорию площадью 50 гектаров, направлены на создание современных, безопасных и экологичных пространств для отдыха и спорта, учитывающих ценные предложения жителей.

Что ожидает Раменский парк:

Природа и экоотдых. Особое внимание уделим сохранению уникальных природных объектов, таких как места гнездования соловья и существующие деревья. Будут проложены живописные экотропы, сохранена возможность для зимней лыжни, появятся зоны для тихого отдыха и пикников.

Активный досуг. Для любителей спорта появятся современные спортивные площадки, зоны воркаута, а также многофункциональные поляны для проведения мероприятий и лыжных забегов. Зимой лыжники смогут воспользоваться павильоном для обогрева и небольшим кафе.

Комфорт для всех. Для детей будут оборудованы безопасные и увлекательные игровые городки. Предусмотрим специализированные аджилити-площадки для выгула и тренировки собак.

Доступность и безопасность. Вся территория будет адаптирована для маломобильных групп населения, обеспечена современными входными группами, туалетами, достаточным освещением, камерами видеонаблюдения и урнами. Установят информационные стенды с историей лесопарков, обустроят удобные парковки у входных зон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.