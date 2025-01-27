Раменский молодежный центр присоединился к акции «Блокадный хлеб»

27 января 1944 года — важный день в истории нашей страны: была окончательна снята блокада Ленинграда. В память об этом дне Раменский молодежный центр присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб», сообщила пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Волонтеры раздавали жителям города символы акции — кусочки хлеба с приложенными к нему карточками. Карточка в блокадные годы в Ленинграде — главный документ, дававший право купить продукты по государственным ценам. На этом документе указывалось, сколько граммов и каких продуктов можно приобрести по нему. Минимальная норма хлеба в сутки за всю блокаду — 125 грамм.

В рамках проведения акции волонтеры Раменского молодежного центра раздавали ленточки Ленинградской Победы, которые являются знаком уважения и памятью о подвиге ленинградцев. Эта ленточка представляет собой маленькую полоску ткани, которая имеет два цвета — оливковый и зеленый. Оливковый цвет — символ Победы, а зеленый — жизни. Оттенки повторяют цвета колодки медали «За оборону Ленинграда».

Блокада Ленинграда должна стать уроком мужества для будущих поколений. Волонтеры Раменского молодежного центра смогли напомнить жителям Раменского о подвиге тех людей, которые выстояли и победили.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.