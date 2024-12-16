Раменский молодежный центр отмечен за эффективную работу

сегодня в 10:51

Министерство информации и молодежной политики Московской области подвело итоги работы молодежных организаций региона в 2024 году. Результаты деятельности озвучили на итоговом молодежном форуме «Мы будущее»., сообщила пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Это стало самым масштабным событием, объединившим всех активных участников молодежных организаций и все молодежные центры региона.

Самые яркие спикеры поднимались на сцену. Это были руководители молодежных движений, лидеры НКО, представители СПО и ВУЗов. Они вдохновили и зарядили энергией каждого участника, благодаря своим выступлениям.

На своей странице в социальных сетях руководитель Раменского молодежного центра Светлана Великотная поделилась, что Раменский округ вошел в зеленую зону. Светлана Вячеславовна получила благодарственное письмо от министра информации и молодежной политики Московской области Кетеван Швелидзе за развитие государственной молодежной политики Подмосковья. Светлана Великотная уже год возглавляет Раменский молодежный центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.