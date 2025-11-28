Раменский медиацентр открывает двери для юных журналистов

Председатель Раменского отделения Союза журналистов Подмосковья Елена Перетокина провела мастер-класс для учащихся 21-й школы, где ребята послушали вводную познавательную лекцию про формат интервью и смогли задать свои вопросы по теме. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Юнармия развивает направление медиа. В Раменской школе № 21 заключен договор о сотрудничестве с медиацентром. И в то же время в школе один из многочисленных отрядов юнармейцев. Поэтому у нас воедино слились два события», — отметила Ирина Клещевская, начальник штаба Раменского отделения Юнармии.

Куратор медиакласса — Любовь Аутлева. Штаб Юнармии принимает активное участие в деятельности Раменского медиацентра. Старшеклассники уже находятся на пути к выбору профессии, поэтому они с особым интересом слушали лекцию и принимали активное участие в обсуждении. Некоторые из учеников отметили, что им была бы интересна профессия журналиста.

«Было интересно слушать новое о профессии журналиста, которая потенциально мне может быть интересна. Приятно узнавать новую информацию от опытных людей, которые давно находятся в этой сфере. Эта беседа действительно насыщенная и полезная», — отметила Дарья, ученица Раменской школы № 21.

Профессия журналиста по истине многогранна. На мастер-классе прозвучало много аспектов данной темы. Участники лекции отметили, что труд и опыт — главные составляющие профессии журналиста, ведь без них невозможно достичь больших успехов.

