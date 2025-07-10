Раменский, Люберцы и Лыткарино стали лидерами по обустройству мест отдыха у воды

Министерство экологии Подмосковья подвело промежуточные итоги выполнения проекта «Комфортный отдых у воды». В ходе реализации проекта администрации муниципальных образований провели обследование и очистку водных объектов региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С апреля нынешнего года в муниципалитетах обследовано 420 водоемов. Особое внимание обращалось на содержание береговых полос вниз по течению от существующих коммунальных объектов, в том числе канализационно-насосных станций.

Силами администраций приведены в порядок 1 643 участка. В числе лидеров по реализации программы округа Раменский (333 участка), Люберцы (174) и Лыткарино (146). Большая работа также проведена в Пушкинском, Дмитровском, Павлово-Посадском, Одинцовском округах, Щелкове, Мытищах и Подольске, на эти муниципалитеты приходится 594 обустроенных участка.

Работы в рамках проекта «Комфортный отдых у воды» продлятся до 1 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.