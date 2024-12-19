Раменский камерный оркестр приглашает на программу «Созвучия русской зимы»

Раменский камерный оркестр, его художественный руководитель и дирижер Алексей Кириллов приглашают вас на программу «Созвучия русской зимы», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

26 января вы можете погрузиться в волшебную и возвышенную атмосферу классической музыки. Творчество композиторов, представленных в программе, наполнено теплотой, нежностью и душевностью. Это произведения П.И Чайковского, С. В Рахманинова, Г. В. Свиридова, Э.Ф Направника и других. Прозвучат произведения, ставшие известными не только для тех, кто является поклонником русской музыкальной классики, но и для широкой аудитории любителей классической музыки.

В первом отделении будут исполнены «Меланхолия» Э. Ф. Направника, цикл из трех романтических пьес «Воспоминание о дорогом месте» П. И. Чайковского для скрипки с оркестром и фантазия Ольги Ченцовой «Воспоминание о Чайковском» на темы из оперы П.И Чайковского «Евгений Онегин», для флейты с оркестром (первое исполнение).

Во втором отделении прозвучат музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель» и несколько произведений С. В. Рахманинова, в числе которых «Русская песня» и всемирно известный «Вокализ» в переложении для струнного оркестра.

Программу «Созвучия русской зимы» состоится 26 января. Начало мероприятия в 18:00. Место проведения — Малый зал ДК «Сатурн». Билеты на сайте: https://dk-saturn.ru/poster/3615/

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