Раменский городской округ будет переименован в муниципальный округ с 1 января

В Раменском состоялось заседание совета депутатов городского округа. В работе принял участие глава округа Эдуард Малышев. В первую очередь был рассмотрен вопрос о внесении поправок и дополнений в устав Раменского городского округа, так как произошло изменение его статуса. С 1 января название поменяется на Раменский муниципальный округ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В то же время границы, административный центр и количество населенных пунктов не будут изменены.

Еще один важный вопрос — принятие бюджета Раменского городского округа на 2025 и плановый период до 2026–2027 годов.

«Проект бюджета прошел подробное обсуждение на комиссии публичных слушаний. Контрольно-счетной палатой проведена проверка проекта бюджета и получено положительное заключение», — сказала председатель комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского городского округа Ирина Борисова.

По традиции бюджет округа разрабатывается с учетом мнения населения и имеет социальную направленность. Документ был принят единогласно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.