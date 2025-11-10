Раменских полицейских поздравили с профессиональным праздником

В современном обществе полиция играет важную роль в поддержании правопорядка и обеспечении безопасности граждан. Она работает в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами, такими как прокуратура и судебная система, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

У российской полиции много задач. В их перечень входят охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений и розыск совершивших их людей, борьба с терроризмом, экстремизмом и распространением наркотиков, а также обеспечение безопасности дорожного движения.

Ежегодно 10 ноября сотрудники полиции отмечают свой профессиональный праздник — День сотрудника органов внутренних дел. Эта дата выбрана неслучайно. В 1917 году, уже через три дня после Октябрьской революции, новое правительство для охраны революционного общественного порядка создает рабочую милицию. Это произошло 10 ноября. Именно эта дата с 1962 года отмечается как День милиции, а с 2011 года — как День сотрудника органов внутренних дел.

Накануне праздника в просторном актовом зале МУ МВД России «Раменское» состоялось торжественное собрание, посвященное чествованию людей, стоящих на страже безопасности жителей нашего округа. В мероприятии приняли участие действующие сотрудники полиции, ветераны службы в органах, представители администрации и депутатского корпуса Раменского муниципального округа, молодежь.

Собрание началось с торжественного выноса на сцену флага Российской Федерации и звуков государственного гимна. Собравшихся в зале коллег с наступающим праздником поздравил начальник МУ МВД России «Раменское» полковник полиции Александр Юрьевич Назаров. Он отметил, что никогда служба в полиции не была простой. Служить идут те, для кого такие понятия, как совесть, честь и долг — не пустые слова.

«Сегодня я хочу не только отдать дань уважения нашей профессии, но и поблагодарить каждого человека, сидящего в этом зале. Спасибо за ваш ежедневный труд, за ваши надежность и профессионализм, которые видят и ценят как руководители, так, и это самое главное, жители нашего округа. На ваших плечах лежит огромная ответственность за их спокойствие. Не могу не отметить сотрудников полиции, принимавших участие в специальной военной операции. Без всякого преувеличения вы — настоящие герои!» — сказал Александр Назаров.

Немало добрых слов услышали виновники торжества от почетных гостей праздника — заместителя главы Раменского округа Александра Пивоварова, председателя Совета депутатов Юрия Ермакова, председателя Совета ветеранов органов внутренних дел Юрия Бурмистрова. Наиболее отличившиеся сотрудники полиции в этот день были отмечены ведомственными и муниципальными наградами.

Самый трогательный подарок получили стражи порядка от образцового коллектива «Вокальный ансамбль „Камертон“ Дворца культуры „Сатурн“. Песни в исполнении юных артистов никого не оставили равнодушным. Под стать им были выступления и других приглашенных исполнителей: ветерана органов внутренних дел Александра Дымова и солистки военно-духового оркестра Академии ФСБ России, заслуженной артистки РФ Анастасии Артемовой.

В ходе всего мероприятия в зале царила неповторимая атмосфера единения между ветеранами МВД, опытными сотрудниками и теми, кто совсем недавно пришел работать в полицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.