Раменских педагогов наградили в преддверии Дня учителя

Торжественная церемония награждения состоялась 1 октября в Гимназии г. Раменское. В зале собрались работники школ, гимназий и учреждений дополнительного образования.

В этот знаменательный день порядка 150 раменских работников образования были удостоены заслуженных наград.

В том числе трое педагогов награждены нагрудным знаком «За верность профессии»:

Галина Симонова, директор Константиновской школы

Валентина Катаева, педагог-организатор Удельнинского центра внешкольной работы

Ольга Крылова, социальный педагог Ильинской школы № 25

Знаком «Признание заслуг» Совета Депутатов Раменского городского округа награждены:

Вера Плеханова, директор спортивной школы «Старт»

Любовь Карпова, директор Раменской школы № 21

Почетной Грамотой Московской областной Думынаграждена Светлана Алексеева, учитель русского языка и литературы Раменской школы № 1

Благодарственным письмом Московской областной Думы награждены:

Светлана Забырина, учитель начальных классов школы № 11 п.Дружба

Светлана Козлова, учитель биологии Раменской школы № 21

Галина Макаренкова, учитель химии Быковской школы № 15

Ольга Ромова, директор Раменской школы № 5

Также вручили Благодарственные письма Главы Раменского г. о., Почетные грамоты Минпросвещения России и Министерства образования Московской области.

«Поздравляю Вас с замечательным праздником — Днем учителя! Желаю всегда сохранять в душе любовь к своей трудной, но такой важной и нужной профессии педагога. Пусть сил прибавляют Вам любовь и уважение Ваших учеников, гордость за их успехи и достижения, в которых немало и Вашей заслуги. Будьте бодры и здоровы. Оптимизма Вам и душевного равновесия. С праздником!», — поздравила коллег председатель Комитета по образованию Раменского г. о. Наталья Асеева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.