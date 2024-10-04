Раменских педагогов наградили в преддверии Дня учителя
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Раменских педагогов наградили в преддверии Дня учителя, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Торжественная церемония награждения состоялась 1 октября в Гимназии г. Раменское. В зале собрались работники школ, гимназий и учреждений дополнительного образования.
В этот знаменательный день порядка 150 раменских работников образования были удостоены заслуженных наград.
В том числе трое педагогов награждены нагрудным знаком «За верность профессии»:
Галина Симонова, директор Константиновской школы
Валентина Катаева, педагог-организатор Удельнинского центра внешкольной работы
Ольга Крылова, социальный педагог Ильинской школы № 25
Знаком «Признание заслуг» Совета Депутатов Раменского городского округа награждены:
Вера Плеханова, директор спортивной школы «Старт»
Любовь Карпова, директор Раменской школы № 21
Почетной Грамотой Московской областной Думынаграждена Светлана Алексеева, учитель русского языка и литературы Раменской школы № 1
Благодарственным письмом Московской областной Думы награждены:
Светлана Забырина, учитель начальных классов школы № 11 п.Дружба
Светлана Козлова, учитель биологии Раменской школы № 21
Галина Макаренкова, учитель химии Быковской школы № 15
Ольга Ромова, директор Раменской школы № 5
Также вручили Благодарственные письма Главы Раменского г. о., Почетные грамоты Минпросвещения России и Министерства образования Московской области.
«Поздравляю Вас с замечательным праздником — Днем учителя! Желаю всегда сохранять в душе любовь к своей трудной, но такой важной и нужной профессии педагога. Пусть сил прибавляют Вам любовь и уважение Ваших учеников, гордость за их успехи и достижения, в которых немало и Вашей заслуги. Будьте бодры и здоровы. Оптимизма Вам и душевного равновесия. С праздником!», — поздравила коллег председатель Комитета по образованию Раменского г. о. Наталья Асеева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.