Раменские волонтеры отправили гуманитарную помощь в Одинцово

Волонтеры из Раменского муниципального округа отправили гуманитарную помощь в Ресурсный центр поддержки добровольчества и НКО в Одинцовском округе. Груз содержал продукты питания длительного хранения и медикаменты для бойцов, участвующих в боевых действиях в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации раменского муниципального округа.

Гуманитарная акция была организована Раменским штабом «Волонтеры Подмосковья» в рамках регионального проекта. По словам Светланы Великотной, директора Раменского молодежного центра, такие миссии выполняются ежеквартально.

Сбор помощи проходил в Раменском молодежном центре в рамках акции «Доброе дело». Волонтеры активно помогали с погрузкой и транспортировкой гуманитарного груза.

В Раменском штабе выразили благодарность всем, кто принял участие в сборе помощи, проявив заботу о нуждающихся. Груз был передан в Ресурсный центр поддержки добровольчества и НКО в Одинцовском округе для дальнейшего распределения.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.