Раменские волонтеры навели порядок в сквере перед Днем Победы

Мероприятие организовано местным отделением «Юнармии» и Раменским молодежным центром в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В канун 9 Мая волонтеры Подмосковья, ученики Раменской школы № 5 и юнармейцы отряда «Роза ветров» из школы № 21 навели порядок в сквере имени Героя Советского Союза Хасана Лагустановича Харазия в Раменском.

Участники субботника помыли памятники, убрали прошлогоднюю листву, сухие ветки и мусор на всей территории сквера. Молодые люди облагородили прилегающие дорожки и зеленые зоны, чтобы памятное место встретило 80-летие Великой Победы в достойном виде.

Организаторы отмечают, что проведение таких акций позволяет молодежи внести свой вклад в благоустройство памятных мест и выразить уважение к подвигу героев Великой Отечественной войны. Субботник проходил при поддержке администрации Раменского муниципального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.