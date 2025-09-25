Раменские ватерполисты взяли серебро турнира памяти И. Б. Лукина

На прошлой неделе в Рузе состоялся Межрегиональный турнир по водному поло среди юношей и девушек до 14 лет, посвященный памяти Ивана Борисовича Лукина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования собрали 8 команд из Москвы и Московской области, Волгограда и Республики Крым.

Раменская команда ватерполистов 2013 года рождения под руководством тренера-преподавателя Ильи Алексеевича Сливова показала высокий результат, завоевав серебряные медали турнира. Особо отличился Егор Самойлов, который был признан лучшим игроком соревнований.

Турнир проводится в память об Иване Лукине — выпускнике Нестеровского лицея, гвардии матросе морской пехоты, который героически погиб в марте 2022 года при выполнении воинского долга в ходе СВО. Он посмертно награжден орденом Мужества. Соревнования стали данью уважения памяти молодого героя и способом популяризации водного поло среди подрастающего поколения.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.