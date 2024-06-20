Раменские школьники стали победителями на всероссийском чемпионате по мехатронике

В Екатеринбурге завершился итоговый этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы — 2024» по компетенции «Мехатроника юниоры». Школьники Раменского городского округа Иван Родиончев и Артем Белгородцев из школы № 5, под руководством эксперта-наставника Владислава Гудкова из Раменского колледжа завоевали две золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Первый день соревнований потребовал от участников монтажа, программирования и пуско-наладки мехатронной станции для определения и сортировки изделий. Станция, работающая на сжатом воздухе и электрических сигналах, стала испытанием их навыков и знаний.

На второй день соревнований задачей было установить и настроить мехатронную линию сборки и сортировки изделий, функционирующую в соответствии с продукт-планом, заданным через сенсорную панель оператора.

«Благодаря стараниям и отличной подготовке со стороны Владислава Гудкова, студенты смогли достичь высоких результатов. Мы желаем им не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым свершениям и ярким победам в будущем», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.