16 апреля в Раменской средней общеобразовательной школе № 9 прошел ежегодный весенний субботник. Ученики, учителя и родители навели порядок на пришкольной территории, присоединившись к Всероссийской акции по благоустройству, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Весенний субботник стал доброй традицией для Раменской СОШ № 9. Каждый год сотрудники школы, ученики и их родители принимают активное участие в уборке и благоустройстве школьной территории.

В этом году субботник состоялся 16 апреля. Все желающие — учителя, школьники и их родители — вышли на территорию учебного заведения, чтобы навести порядок после зимы. Участники акции убрали мусор, собрали прошлогоднюю листву, подготовили клумбы к высадке рассады.

Субботник в Раменской школе № 9 проходил в рамках общероссийской экологической акции по благоустройству населенных пунктов. Подобные мероприятия проходят по всей стране с целью облагородить территории и привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей среды.

Администрация Раменской СОШ № 9 выражает благодарность всем неравнодушным участникам субботника за проявленную инициативу и совместный труд на благо школы и родного города.

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«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.