Раменские пенсионеры осваивают онлайн-оплату ЖКХ

Очередная встреча для участников программы «Активное долголетие» состоялась в Раменском со Светланой Половниковой, руководителем местного Управления «МосОблЕИРЦ». Светлана Владимировна рассказала пожилым слушателям об изменениях в сфере ЖКХ и правилах оплаты жилищно-коммунальных услуг в онлайн-режиме, а также ответила на многочисленные вопросы аудитории, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Светлана Половникова отметила большой интерес раменских долголетов к теме цифровизации платежей и их желание получить максимум полезной информации. Подобные обучающие семинары будут проводиться и в дальнейшем. Руководитель «МосОблЕИРЦ» пригласила пенсионеров посещать занятия в Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Раменский» на улице Десантной, 11, а также предложила организовать выездные лекции в других учреждениях по запросу.

По данным организаторов, программа «Активное долголетие» популярна среди старшего поколения Раменского округа и способствует повышению финансовой и цифровой грамотности пожилых жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.