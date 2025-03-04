Раменская школьница примет участие в неделе моды в Москве

Ученица Раменской гимназии Стефания Кузнецова примет участие в Fashion week Moscow new kids. Это значимое событие в мире моды соберет на своем подиуме детей-моделей из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и других стран. Шоу состоится с 28 по 30 марта в Москве, сообщила пресс-служба администрации Рменского городского округа.

Юные модели, среди которых и наша Стефания, продефилируют в одежде, созданной дизайнерами России, Беларуси и стран Европы. Каждый из них выйдет на подиум в нескольких образах, которые индивидуально подберут стилисты. Стефания Кузнецова призналась: «Я буду представлять на показе три бренда. Это очень красивая одежда».

Ведущим события станет певец и шоумен Вячеслав Макаров. Также на сцену выйдут Оксана Федорова, Александр Панайотов и другие артисты. Все шоу будет стилизовано под произведение Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

На вопрос, не страшно ли Стефании участвовать в таких масштабных показах, к тому же на одной сцене со звездами, она рассказала: «Сначала я очень сильно боялась и волновалась. У меня коленки тряслись, ладошки потели, но я себе сказала, что нужно перебороть свой страх. И все. Я собралась, вышла и поняла, что это не страшно. Сейчас я ничего не боюсь. Выхожу спокойно».

Стефании Кузнецовой 14 лет, и семь из них она занимается моделингом. Это увлечение помогло ей преодолеть стеснительность. А начинала она с фотосессий для журналов, а потом в ее жизни появились модные показы и съемки в рекламе. Девушка успешно совмещает это занятие с учебой, вокалом, танцами и спортом. К тому же оно дает и доход. Стеша призналась, что первые заработанные деньги она раздала близким, а сейчас копит на новый телефон.

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