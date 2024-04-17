Раменская «Единая Россия» приняла участие в субботнике на территории округа

В рамках реализации партийного проекта «Чистая страна» улицы округа и общественные пространства приводятся в порядок, передает пресс-служба партии.

Весенние субботники помогают поддерживать чистоту и порядок в нашем округе. После долгой зимы улицы и общественные пространства нуждаются в особом внимании человека.

Секретарь местного отделения партии Юрий Ермаков, куратор проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» Сергей Швага, депутаты — единороссы и молодогвардейцы поучаствовали в апрельском субботнике. Было собрано порядка 70 кубометров мусора и листвы; вблизи железнодорожной платформы Кратово высадили 100 саженцев деревьев.

«Совместными усилиями была проделана огромная работа. За несколько часов значительная территория поселка Кратово преобразилась. Субботник стал настоящим праздником труда: люди работали, общались, смеялись и шутили, делая общее дело. Большое спасибо территориальному управлению „Кратово“ за то, что обеспечило нашу группу инвентарем и посадочным материалом», — сказал Юрий Ермаков.

Совместные субботники играют важную роль в жизни людей: способствуют поддержанию порядка, воспитывают ответственность и пробуждают заботу об окружающей среде.

Проект «Чистая страна» партии «Единая Россия» работает в рамках Народной программы и помогает поддерживать экологию окружающей среды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.