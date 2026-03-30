Раменчанка и оперная певица провела большой сольный концерт в Москве

Он состоялся 28 марта в Центре исполнительских искусств. На одной сцене с ней выступили раменские артисты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году Наталья представила новую программу «Мировые дуэты», включающую в себя оперные кроссоверы, мировую классику, народные и советские песни. Все произведения были исполнены в дуэте, трио, квартете и даже с хором под живой аккомпанемент оркестра «Искусство музыки» под управлением дирижера Филиппа Петрова.

На концерте прозвучало много новинок, но и без полюбившихся зрителям произведений не обошлось. По традиции певица исполнила арию Дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент», ставшую ее визитной карточкой. Наталья выступила в синем платье, созданном специально для этого номера, но на сей раз была добавлена интересная изюминка – редкий инструмент «поющие» бокалы.

На одну сцену с Натальей вышли известные исполнители – Селим Алахяров, Шарип Умханов, Виталий Селютин, Андрей Макаров. Также с оперной дивой выступили раменские артисты – преподаватель академического вокала ДШИ №2 Алина Нейдлина, Образцовый коллектив «Камертон» под управлением Евгения Панькина, танцевальный дуэт Сергея Климова и Марии Симкиной и другие.

Концерт шел три часа, подарив зрителям самые светлые эмоции. Они благодарили артистов овациями и цветами, в которых сцена буквально утопала к концу музыкального вечера. Наталья поблагодарила публику и пригласила на свой день рождения 11 августа, который она проведет на сцене.

«Всегда мечтала встретить его на сцене. Если вы меня поддержите, то услышите мой голос без микрофона и какой-либо подзвучки. Услышите всю его мощь и красоту обертонов… Все инструменты будут играть вживую», – поделилась артистка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.