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Ракова: спрос на колледжи вырос в 2,5 раза среди девятиклассников Москвы

В 2024 году количество желающих поступить в столичные колледжи выросло в 1,4 раза по сравнению с 2023 годом, при этом среди девятиклассников спрос поднялся в 2,5 раза, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уже несколько лет мы занимаемся трансформацией системы среднего профессионального образования в Москве. Это создание современных программ обучения, масштабная инфраструктурная модернизация, выстраивание партнерства с ведущими работодателями», — отметила Ракова.

По ее словам, в прошлом году число абитуриентов среди учеников 9 и 11 классов мегаполиса было свыше 30 тыс., а в этом году за три недели приемной кампании показатель достиг 23 тыс. Абитуриенты подали более 65 тыс. заявлений.

Профессионалы требуются в быстро развивающихся отраслях. Кадры нужны в транспортной сфере, промышленности, строительстве, гостеприимстве, финансах и торговле, ИТ и многих других.

Наибольшей популярностью у ребят пользуются ИТ-отрасль, креативная индустрия, промышленность, гостеприимство и финансы.

Приемная кампания в городские колледжи будет идти до 15 августа. Заявление можно подать и онлайн.

На некоторые специальности, где необходимы дополнительные вступительные испытания, заявления принимают по 10 августа.