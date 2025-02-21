Ракова: школьники Москвы смогут изучать историю семьи с помощью «МЭШ»

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что теперь школьники столицы смогут изучать историю предков с помощью нового сервиса на платформе «Московская электронная школа» («МЭШ»). Дети смогут самостоятельно найти информацию для составления семейного древа.

В поиске школьникам помогут онлайн-сервис Главархива Москвы «Моя семья» и нейросети. Изучение истории предков — востребованный запрос среди москвичей. Для упрощения поиска информации сервис Главархива постоянно обновляется. Базу дополняют оцифрованными метрическими книгами и другими документами с данными о жителях Москвы и Московской губернии. За пять лет число пользователей ресурсом превысило 13 млн человек.

«В дополнение к „Моей семье“ был создан портал „Поиск по архивам“, в котором получить быстрый ответ на запрос помогает ИИ, расшифровывающий архивные рукописные документы. Сегодня мы открываем доступ к этому сервису для школьников на образовательной платформе „МЭШ“. Так ребята уже со школьной скамьи смогут самостоятельно изучать историю своей семьи, строить семейное древо», — рассказала заммэра.

Два года назад правительство Москвы и компания «Яндекс» запустили проект «Поиск по архивам». Он распознает исторические документы с записями о браке, рождении, смерти жителей Москвы и губернии с 1694 по 1917 год.

Нейросеть обучалась на материалах сервиса «Моя семья». Она расшифровала почти 7 млн рукописей или 12,5 млн книжных страниц. Материалы находятся в разделе «Обо мне» сервиса «Портфолио учащегося» в «МЭШ». С прошлого года к проекту присоединились еще 20 регионов. Материалы ресурса пополнили еще 10 млн листов генеалогических источников.

Сервис «Моя семья» работает с 2020 года. В том числе он быстро обрел популярность среди граждан других государств. В 2023 году в дополнение к нему разработали платформу «Поиск по архивам» для социологов, историков, журналистов и демографов.

«МЭШ» — проект столичных департамента образования и науки и департамента информационных технологий. Он был создан в 2016 году. Цифровая платформа доступна московским ученикам, учителям и родителям. Среди его основных сервисов — «Портфолио учащегося», «Москвенок», «Олимпиады», библиотека учебных материалов, электронные журнал и дневник.