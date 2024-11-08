Ракова: 650 лабораторий и мастерских колледжей Москвы обновят к концу года

В Москве продолжается программа по переоснащению мастерских и лабораторий колледжей, к 2027 году власти планируют модернизировать более двух тысяч площадок для практической подготовки специалистов, в том числе 650 лабораторий и мастерских, которые обновят до конца 2025 года, сообщила заместитель мэра столицы России по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве мы активно модернизируем мастерские и лаборатории колледжей, что позволяет организовать образовательный процесс по-новому — на практическое обучение отводится не менее 70 процентов учебного времени. Это помогает готовить востребованных профессионалов для всех отраслей столичной экономики — от промышленности до финансов. До конца этого года обновим и откроем новых 650 мастерских и лабораторий, а до конца 2027 года — более 2000. Мы закупаем современное оборудование, инструменты и приборы, как у профильных работодателей, привлекаем опытных мастеров с ведущих предприятий города и организуем производственные стажировки для преподавателей и мастеров, чтобы они передавали студентам реальный опыт, который они смогут применить на практике», — отметила Ракова.

В рамках обширной модернизации образовательных площадок для практического обучения произошли значительные изменения в разнообразных аспектах. В частности, в колледже пищевой промышленности № 33 произвели модернизацию двух специализированных лабораторий, задействованных в проверке качества и безопасности на всех этапах, от сырья до финального продукта.

В то же время Московский технологический колледж претерпел обновление своей мастерской по работе с электротехникой и лаборатории, специализирующейся на работе с электрическими аппаратами. Также не обошлось без нововведений в Московском колледже архитектуры и градостроительства, где кроме обновления лаборатории, посвященной аддитивным технологиям, были открыты две новые площадки. Эти новые площадки ориентированы на изучение и практическое применение телекоммуникационных систем и локальных вычислительных сетей, оснащенных передовым программным обеспечением и автоматизированными системами для сетевых коммуникаций.

В индустриальном парке Руднево осенью 2024 года был запущен флагманский центр, предоставляющий совместный доступ к ресурсам московских колледжей. В рамках модернизации образовательной инфраструктуры колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 обзавелся обновленными сварочными мастерскими. Обновление включало установку современного оборудования, среди которого выделяются аргонодуговые сварочные аппараты, гидравлический пресс для испытаний и гильотина для обработки металлических листов.

В другом учебном заведении, финансовом колледже № 35, стартовал проект новой лаборатории под названием «Учебный банк». Этот проект направлен на обучение студентов навыкам работы с банковскими инструментами, включая проверку подлинности купюр, обращение с монетными счетчиками и освоение систем эквайринга с использованием мобильных касс.

Кроме того, есть планы на открытие двух похожих учебных центров, «Печатники» и «Юг», благодаря чему каждый год будет предоставляться возможность обучения для 20 тысяч человек, включая студентов и взрослых, стремящихся освоить новые профессии.