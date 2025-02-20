Районный центр «Место встречи» открыл двери в столичном Конькове

В столичном районе Коньково открылся новый районный центр «Витязь». Это уже 23-й объект программы «Место встречи», которая направлена на реконструкцию старых кинотеатров, сообщает «Вечерняя Москва».

«Место встречи Витязь» включает в себя подземный и 3 наземных этажа, а также террасы на крыше. Общая площадь этого комплекса превышает 17 тыс. кв. м. В центре будут работать фуд-холл, кафе, рестораны, супермаркет, многочисленные магазины, химчистка, копировальный центр и бытовые услуги.

На втором этаже расположится культурно-досуговый центр, где планируются различные мероприятия, лекции, мастер-классы и творческие занятия. Также здесь будет находиться спортивный клуб.

Старый советский кинотеатр «Витязь» был построен в 1971 году и получил свое название в честь корабля, на котором русский этнограф Н. Н. Миклухо-Маклай совершил путешествие в Новую Гвинею.

В 2024 году в рамках программы по реконструкции старых кинотеатров в столице было открыто 6 новых районных центров «Место встречи», а до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 3.