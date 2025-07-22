Район Капотня преобразился в современный центр притяжения

На VI фестивале Русского географического общества «Чудеса России» эксперты поделились историей модернизации Московского НПЗ и преображения района Капотня. Фестиваль объединил рассказы о необычных туристических направлениях, памятниках и знаковых местах страны, сообщила пресс-служба МНПЗ.

Участники из разных регионов России представили на площадке культурное и природное богатство страны, традиционные ремесла и обычаи. В программе были концерты, кинопоказы, мастер-классы, интерактивные туры и лекции. В частности, гости узнали, как из небольшого села Капотня вырос современный промышленный район Москвы, ставший новым центром притяжения с развитой экосистемой.

«Капотня исторически связана с Московским НПЗ. За последние годы завод и район пережили существенную трансформацию. Например, парк на берегу Москвы-реки — это образец прекрасного благоустройства по лучшим архитектурным стандартам. Капотня соединяет в себе современное промышленное производство, без которого жизнь города сегодня немыслима, и природу, которую встретишь не в каждом районе. Это уникальный для города объект притяжения», — отметила генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

Уже второй год подряд проект Русского географического общества поддерживает программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В этот раз ее эксперты выступили в популярном лектории и на круглом столе, посвященном раскрытию туристического и культурного потенциала российских регионов.

«Московский НПЗ принимает активное участие в развитии Капотни. Вместе с Музеем Москвы предприятие организует экскурсии с профессиональными гидами и знакомит москвичей с историей, архитектурой и природой района. Для детей проводят экологические и просветительские акции: наблюдение за птицами, открытые уроки на свежем воздухе. Это наполняет общественные пространства новыми смыслами», — подчеркнул пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

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