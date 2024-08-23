Рафик Загрутдинов рассказал, как развивается транспортная система Новой Москвы

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в интервью «Российской газете» спрогнозировал, что «в обозримом будущем» в Новой Москве станут жить 3-5 миллионов людей, что потребует внимания к транспортной системе. Глава столичного Депстроя также обратил внимание на развитие района.

Загрутдинову задали вопрос, почему больше трети дорог, которые строятся в Москве, проходят по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО). На этот счет руководитель Депстроительства отметил, что Новая Москве развивается, поэтому ее жители должны иметь «хорошую связь» со всем городом.

Он также рассказал про обновление ключевых развязок Московской кольцевой автодороги (МКАД), которых более 20.

По словам Загрутдинова, на развязках больше нет «пересечений клеверного типа», а все пересечения с радиальными магистралями получили более безопасные съезды.

Рафик Загрутдинов добавил, что благодаря улучшенным магистралям получится нарастить пропускную способность МКАД и разгрузить прилегающие вылетные магистрали.