Радоваться не приходится: почему в РФ рухнул индекс счастья

Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер рассказала, с чем связано падение индекса счастья россиян до минимума с 2014 года. По ее словам, граждане стали менее счастливыми в том числе из-за финансовых трудностей, сообщает Инфо24 .

«Несомненно, ухудшилось финансовое положение в стране, произошел скачок процентной ставки на ипотечное кредитование, что не лучшим образом влияет на эмоциональный фон и не способствует созданию семьи», — сказала Миллер.

Теперь у россиян меньше возможностей радоваться жизни, видеть новые горизонты и качественно проводить досуг, считает сексолог. Многим из сограждан также приходится довольствоваться только работой, «если она есть», добавила Миллер.

Психолог также рассказала о так называемом «колесе баланса жизни», которое подразумевает под собой одинаково развитый уровень всех сфер жизни — финансов и любви, досуга, духовного развития, общения с друзьями и здоровья. Если у людей нет «элементарной финансовой базы», то они не могут позволить себе не только развлечения, но и качественное медицинское обслуживание.

«Как следствие, конечно, особо радоваться в таком положении не приходится», — подытожила сексолог.