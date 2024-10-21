Радостная новость: в Кемерове жители выберут название для нового бульвара

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов призвал жителей проголосовать в опросе о названии нового пешеходного бульвара, проходящего от проспекта Октябрьского в сторону 2-й Заречной улицы, сообщает «Сiбдепо» .

«Строительство объекта полностью завершено. Совсем скоро место отдыха будет открыто для горожан, а многоуровневая архитектурная подсветка заработает на постоянной основе», — заявил глава города.

Среди вариантов — Налоговой, Заречный, Зимний или Панорамный бульвар. Первое название связано с тем, что рядом находится здание налоговой службы, второе — с тем, что раньше там было много улиц Заречных, третий предполагает приятные прогулки в холодное время года, а четвертый отсылает к названию строящегося ЖК.

Проголосовать можно будет на платформе обратной связи «Кузбасс онлайн». Мэр также заранее поблагодарил кемеровчан за участие в опросе и сообщил, что итоги голосования будут подведены в начале следующего года.