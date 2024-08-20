сегодня в 14:47

Радиостанцию и 2,5 тыс банок консервов отправил депутат из Подольска в зону СВО

К депутату совета депутатов Подольска Евгению Исаеву обратились с просьбой оказать помощь в покупке стационарной радиостанции, консервов, чистой питьевой воды и других необходимых вещей для передачи защитникам в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Исаев принял решение поддержать бойцов и оказать необходимую помощь. За счет собственных средств приобрел и отправил стационарную радиостанцию, свыше 2,5 тыс. банок рыбных консервов, свыше 3,5 тыс. бутылок горной питьевой воды и другие необходимые вещи.

«Сегодня мы все объединены благородной патриотической целью — помочь и поддержать наших ребят в зоне СВО», — сказал Исаев.

В округе с самого начала специальной военной операции на Украине администрация, депутатский корпус, волонтеры и неравнодушные жители регулярно помогают семьям мобилизованных ребят из Подольска.

Все желающие могут сплести сети, собирать сухой душ, оказывать иного рода помощь в центрах помощи участникам СВО.

В городском округе Подольск работает пункт приема гуманитарной помощи на ул. Ульяновых, дом № 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.