Радиостанция Судного дня УВБ-76 снова передала странные послания

сегодня в 22:16

23 октября на частоте загадочной радиостанции УВБ-76, известной как «Жужжалка», прозвучали необычные кодовые слова: «НЕГРОПОТОП, ГРЕЧНЕВИК, КЛИНОБОЕЦ». Соответствующее видео опубликовал SHOT .

Радиостанция Судного дня работает еще с 1970-х годов. Точное ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Официальных данных о станции нет, однако исследователи конспирологических теорий предполагают, что УВБ-76 может быть частью советской системы «Периметр», которую также называют «Мертвая рука».

23 октября на радиостанции прозвучали странные кодовые слова. Что именно они означают, пока никто не знает.

