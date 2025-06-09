Radio Monte Carlo представило премиальную коллекцию Golf & Regatta

Radio Monte Carlo представило эксклюзивную капсульную коллекцию одежды Monte Carlo Golf & Regatta, которая была анонсирована 8 июня во время турнира Radio Monte Carlo Golf Cup в Московском городском гольф-клубе. Этот релиз приурочен к 25-летию радиостанции и является частью стратегии по созданию экосистемы проектов, объединенных идеей «Ваш безупречный вкус». Первой, кто приобрел вещи из новой линейки, стала Яна Рудковская, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Разработкой коллекции занималась дизайнер Александра Ерибекова совместно с командой Radio Monte Carlo. Запуск собственной одежды — это следующий шаг в стратегии бренда по выходу в офлайн и формированию новой философии, выходящей за рамки музыкального контента и охватывающей целый образ жизни.

На презентации присутствовали знаменитости, включая Яну Рудковскую, Ларису Долину, Александра Панайотова, Наталью Подольскую, Викторию Дайнеко, Жасмин, Владимира Киселева, Марию Янковскую и других медийных персон. Ведущий «Русского Радио» Максим Привалов поприветствовал гостей мероприятия. Кстати, Яна Рудковская купила несколько поло из коллекции для мужа и сына, став первой покупательницей.

Показ сопровождался музыкой Radio Monte Carlo — мировые хиты создали атмосферу премиальности и подчеркнули люксовый уровень события.

Коллекция сочетает в себе эстетику гольфа и парусного спорта, отражая стиль тихой роскоши. В нее вошли классические модели: чиносы, поло, джемперы в духе 60-х. Основные цвета — фирменный глубокий зеленый, а также благородные синий и белый, дополненные элементами шотландской клетки.

Все вещи изготовлены из экологичного хлопка, что обеспечивает удобство в носке и простой уход. Кроме того, коллекция соответствует тренду на цикличную моду: каждый предмет универсален и подходит для базового гардероба, оставаясь актуальным несколько сезонов. После использования одежда может быть переработана без ущерба для экологии, что соответствует принципам ESG, которых придерживается Radio Monte Carlo и вся «Русская Медиагруппа».

Приобрести вещи из коллекции Monte Carlo Golf & Regatta можно на сайте радиостанции. В ближайшее время бренд планирует расширить присутствие в онлайн- и офлайн-пространстве, включая мультибрендовые платформы и корнеры в крупных торговых центрах.