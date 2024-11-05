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Согласно документу, представленному премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в стране произошла радиационная авария. Выяснилось, что в районе Харькова пропало множество источников ионизирующего излучения, сообщает «Царьград» .

В Харьковской области пропали 68 источников ионизирующего излучения. Инцидент зафиксирован в селе Липцы, где расположен Институт метрологии.

Эта информация содержится в отчете секретаря Совета национальной безопасности Украины. Россия ознакомилась с отчетом и приложенной к нему презентацией.

«Особую настороженность вызывает представленный на слайде доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру Шмыгалю», — выразил обеспокоенность начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Представитель министерства обороны отметил, что в числе пропавших источников ионизирующего излучения находились и высокоактивные образцы. Потеря контроля над такими устройствами квалифицируется как радиационная авария.