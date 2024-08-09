Работы по рекультивации полигона «Непейно» в Дмитровском округе завершат в срок

На территории Дмитровского городского округа в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология», выполняются работы по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Непейно». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На эту свалку около деревни Непейно в огромных количествах свозили мусор, всевозможные отходы более 70 лет. При этом никаких нормативов по защите окружающей среды от вредного воздействия свалки, ставшей полигоном ТБО, не соблюдалось.

В декабре 2019 года благодаря усилиям главы Дмитровского округа Ильи Поночевного и местных жителей и поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева полигон закрыт.

Был разработан проект по его рекультивации, который прошел все согласования, получил все необходимые экспертизы. Работы начались в 2022 году, их проводит ООО «Строймонтаж».

Во время рабочего объезда территории Илья Поночевный побывал на закрытом полигоне, чтобы проверить ход выполняемых работ по рекультивации.

«Администрация Дмитровского округа выступает заказчиком, и нам важно, чтобы работы проводились строго с соблюдением всех технологических моментов, графика. Очень важно, чтобы полигон был надежно закрыт и в будущем не нанес даже минимального урона экологии», — сказал Илья Игоревич, комментируя свой приезд на полигон.

На сегодняшний день завершаются работы по формированию тела полигона, возведению подпорных стен и приступили к их облицовке. Продолжается монтаж технологического оборудования (кстати, оно все отечественного производства, надежно себя зарекомендовавшее при эксплуатации на других полигонах) — напорных коллекторов, резервуаров для сбора фильтрата, системы дегазации. Факельная установка, которая будет сжигать свалочный газ, выделяемый из законсервированного тела полигона, уже смонтирована и прошла предварительное тестирование.

Сейчас на объекте трудится более 60 человек и 20 единиц разной спецтехники, общая готовность объекта составляет более 60%. Сдать объект подрядчик должен до 15 ноября, после чего пройдет процедура приемки объекта.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный подробно расспросил руководство подрядной организации о дальнейших процессах, что будут идти через пять-десять лет в теле полигона, системе охраны, надежности фильтров, применяемых на очистных фильтрата, системе мониторинга.

Подрядчик заверил, что все работы будут завершены в срок, а необходимые заключения и разрешения на работу очистной системы, факела сжигания свалочного газа и другие документы будут получены у надзорных органов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.