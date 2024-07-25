Работы по реабилитации Школьного озера проведут в Зеленограде

Рабочие начали реабилитацию Школьного озера, которое расположено в Зеленоградском округе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Этот водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, из-за естественных причин произошла эрозия железобетонных плит, укрепляющих береговую полосу», — пояснил Бирюков.

Он добавил, что все работы на водоеме планируется закончить до конца лета.

Как отметил вице-мэр, озеро площадью свыше 5,8 га уже очистили от ила. Еще там провели ремонт береговой полосы. В планах — благоустройство прилегающей территории, в том числе очистка пляжа и подсыпка песка. Также планируется поставить на пляже лежаки, улучшить освещение, сделать спортплощадки и т. д.

Он рассказал, что из водоема рабочие доставил более 9 тыс. кубометров иловых отложений, из-за этого средняя глубина увеличилась с 1,4 до 2 м, а максимальная — до 3,5 м. Конструкция берега озера осталась пологой, его украсили камнем.

Водоем находится в парке культуры и отдыха «Народный парк Панфиловский». Это одно из любимых мест отдыха москвичей.