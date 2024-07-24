Работы по реабилитации парка «Москворецкий» выполнили более чем на 40%

В столице осуществили свыше 40% работ по реабилитации части территории природно-исторического парка «Москворецкий», сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в этом году в городе реализуют проект по экологической реабилитации части территории природно-исторического парка, мероприятия проводят на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста.

«Кроме того, приведем в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, участок между улицей Твардовского и Туркменским проездом», — сообщил он.

Сейчас в зонах проведения работ частично ограничили доступ к береговой линии и ряду объектов. Мероприятия не затронут заповедные участки, памятники природы и другие ценные озелененные территории.

В ходе проекта на участке от МКАД до Строгинского моста специалисты обустроят новую зону отдыха с качелями и лавочками с навесами у западного входа в парк. По словам заммэра, рядом с поисково-спасательной станцией «Кировская» появится спортивная площадка для игры в волейбол и занятий воркаутом.

В других частях парковой набережной и на территории Большого и Малого Строгинских затонов из нескольких маленьких появятся многофункциональные спортивные площадки и зоны с силовыми тренажерами. Отдельно стоящие детские площадки станут современными игровыми зонами, интегрированными в природную среду.

В ходе работ приведут в порядок существующие пляжи, у входа в парк, возле остановки общественного транспорта «Памятник героям войны», специалисты обновят зону у мемориальной стены. В районе Строгинского моста обустроят пешеходный переход, который обеспечит связь со Строгинской поймой.